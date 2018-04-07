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Zehirlenen Rus eski ajan Skripal’in tedaviye yanıt verdiği açıklandı

Zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi’nin, artık kritik durumdan çıktığını açıkladığı eski Rus ajan Sergey Skripal’in bilincinin yerinde olduğu ve konuşabildiği ileri sürüldü.

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Sky News televizyonunun haberinde, Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal’in durumunun artık kritik olmadığını, tedaviye iyi yanıt verdiği belirtildi. Haberde bilinci yerinde ve konuşabilecek durumda olan Skripal’le polisin yakında iletişime geçebildiği aktarıldı.
 
Daha önce de BBC, Yuliya Skripal’in bilincinin yerine geldiğini ve konuşabildiğini bildirmişti.
 
İngiltere'deki Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Christine Blanshard, eski Rus ajan Sergey Skripal'in (66) durumunun artık kritik olmadığını duyurmuştu.
 
(Sputnik)

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