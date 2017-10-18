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'Zehirli duman' korkusu AB Zirvesi'nin yerini değiştirtti

AB Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği AB Konseyi binasında bir hafta içinde iki kere mutfakta 'zehirli duman' alarmı verilmesinin ardından, zirvenin başka bir binada yapılacağı bildirildi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, geleneksel olarak zirvelerin düzenlendiği yeni AB Konseyi binasının mutfağında 13 Ekim'de ve bugün meydana gelen arızalar nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nin eski konsey binasında gerçekleştirileceği duyuruldu. 

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, konsey binasının mutfağındaki havalandırma sisteminin tekrar arızalandığı belirtilmiş, arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı kaydedilmişti.

Tedbir amaçlı binanın boşaltıldığını aktaran yetkililer, zirve yerinde değişiklik olmayacağını bildirmişti.

Bir hafta önce aynı nedenle bina tahliye edilmiş, 15 mutfak çalışanının "zehirli dumandan" etkilenerek hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

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