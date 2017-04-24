El Kaide Örgütü’nün lideri Eymen Zevahiri’ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı. El Kaide yetkilisi, Suriye’deki silahlı muhaliflere seslendi. Zevahiri, muhaliflerden Esed rejimi, İran destekli Şii milisler ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyona karşı gerilla savaşı taktiklerini kullanmalarını istedi.

Zevahiri, "Ey Suriye’deki kardeşlerimiz… Kendinizi, haçlılara ve onların müttefikleri Şiiler ile Nusayrilere karşı uzun vadeli bir savaşa hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Suriye’de İslam şeriatına dayalı bir yönetimi kurmak istedikleri için hedef alındığını söyleyen Zevahiri, ‘Batının ve onun müttefiklerinin bölgede, İslami bir dalganın dirilişini engellemek için elinden geleni her şeyi yaptıklarını' söyledi.

Tam olarak ne zaman kaydedildiği belli olmayan kayıtta Zevahiri, Suriye’de savaşın sadece Suriyelilere mahsur bir hak olmadığını ve tüm Müslümanların bu ülkede savaşması gerektiğini belirtti.

El Kaide bağlantılı gruplar

El Kaide ile bağlantılı Nusra Cephesi, Temmuz 2016’da Zevahiri'nin de izniyle El Kaide ile ilişiğini kestiğini açıklamış, adını Şam’ın Fethi Cephesi olarak değiştirmişti. Daha sonra aynı grup başka muhalif gruplarla birleşerek Tahrir Şam Hayeti adını kullanmaya başlamıştı.

Tahrir Şam Heyeti, 2016’nın başından bu yana kırılgan ateşkesin sürdüğü Suriye’de Dera ve Hama gibi ülke genelinde rejim ile sıcak cephelerin büyük bir kısmına öncülük ediyor.

Birçok liderinin ABD tarafından öldürülmesine rağmen Tahrir Şam Heyeti, muhaliflerin denetimindeki İdlib’de önemli bir aktör sayılıyor.

Suriye'de 2011'de barışçıl gösteriler olarak başlayan ayaklanmalar rejimin baskısıyla silahlı bir direnişe dönüştü.

El Kaide ile bağlantılı çok sayıda savaşçı da Suriye'ye gelerek ülkedeki savaşa dahil oldu. Bu savaşçılar Esed'e ve onun yanındaki Şii milislere karşı savaşırke, İran yanlısı çok sayıda Şii milis de Lübnan, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden Suriye'ye gelerek Esed'e askeri destek veriyor. (Al Jazeera)