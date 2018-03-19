Zimbabve'de darbe sonrası seçimlerin temmuz ayında yapılacağı açıklandı

Devlet Başkanı Emmerson Mnamgagwa, yaptığı açıklamada başkalık seçiminin temmuz ayında yapılacağını belirtti.

Seçimin barış içinde ve şeffaf olacağını belirten Mnamgagwa, “Bu seçim ülkemizde uzun bir diktatörlük yönetiminden sonra yapılacak ilk demokratik seçim olacak.” dedi

Seçimin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe iktidarında Avrupa ile kesintiye uğrayan ilişkilerin iyileşmesi için de fırsat olacağını vurgulayan Mnamgagwa, Avrupa Birliği’nden seçim için gözlemci davet edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı Başkanı Achim Steiner de seçimi ve Mugabe sonrası Zimbabve’deki ekonomik dönüşümü desteklediklerini belirtti.

Zimbabve’de kasım ayında düzenlenen askeri darbenin ardından 37 yıldır iktidarda bulunan Robert Mugabe istifa etmiş ve yerine yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirilmişti.