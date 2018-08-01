Zimbabve'de iktidar partisi meclis yarışında önde gidiyor

Zimbabve Seçim Komisyonu, 270 koltuklu Ulusal Meclisin 150 yeni sahibini açıkladı. Buna göre, 150 koltuktan 109’unu Zanu-PF alırken, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) ittifakı sadece 41 koltuk kazanabildi.

Genel seçimle aynı gün yapılan ve MDC ittifakının kazandığını ileri sürdüğü devlet başkanlığı seçiminin sonuçları ise hala açıklanmadı.

Seçime katılımın ülke genelinde yüzde 70 civarında olduğu belirtildi.

Devlet başkanlığı için 22 adayın katıldığı seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, MDC ittifakı adına Nelson Chamisa yarıştı.

Mugabesiz ilk seçim

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Eğer devlet başkanı adaylarından biri ilk turda oyların çoğunluğunu alamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek.

Ayrıca iki kanatlı meclise sahip olan ülkede, Senatonun 80, Ulusal Meclisin oy çoğunluğu sistemiyle seçilen 210, nispi temsil sistemiyle seçilen 60 kadın toplam 270 üyesi de belli olacak.

Zimbabveliler, pazartesi günü 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitti.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine Eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini de kazanmıştı.