Zimbabveli Müslüman gruplardan yeni yönetime destek

Ülkenin başkenti Harare'de düzenlenen İnteraktif Müslüman Buluşmasına ülkedeki çok sayıda Müslüman grup ve cemaatin yanı sıra Devlet Başkanı Yardımcısı Kembo Mohadi de katıldı.

Zimbabve Müftüsü İsmail Menk, burada yaptığı konuşmada, bugünkü buluşmanın ülkedeki Müslüman gruplar için büyük önem arz ettiğini ve tarihi olduğunu ifade ederek "Bugün hükümetle ve yeni idareyle olan dayanışmamızı göstermek için burada bulunduğumuzu bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Müslüman İş Topluluğu temsilcisi Abudhabi Asali ise ülkenin açık şekilde köklü bir ekonomik dönüşüm geçirdiğini söyleyerek Müslüman iş camiasının hem Zimbabve hem de bölge için önemli olan ekonomik reformların hayata geçirilmesinde Mnangagwa yönetimini desteklemekte kararlı olduğunu aktardı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın gönderdiği mesajı okuyan Devlet Başkanı Yardımcısı Mohadi ise Zimbabve'nin farklı görüşlere hoşgörüyle yaklaşan bir ulus olduğunu belirterek hükümetin Müslümanların ülkenin kalkınma ve ilerlemesine tüm alanlarda yardımcı olmasını istediğini dile getirdi.

Buluşmada ayrıca, Müslüman gruplar hükümetten, İslami evlilik cüzdanlarının anayasada tanınması, helal damgalı ürünlerin satılması, Müslümanların giyim kuşamına tolerans gösterilmesi ve İslami bankacılık sistemine izin verilmesi gibi taleplerde bulundu.

Ülkede, son olarak kasım ayında düzenlenen askeri darbenin ardından başkanlık seçiminin temmuz ayında yapılacağı bildirilmişti.

Zimbabve'de azınlık olan Müslüman toplum nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini meydana getiriyor.