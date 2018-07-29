Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe: Bana eziyet edenlere oy verecek değilim
38 yıl sonra Mugabesiz bir seçime gidilen Zimbabve'de yarın halk sandık başına gidecek. Seçim arefesinde sürpriz bir konuşma yapan Zimbabve'nin eski devlet başkanı Robert Mugabe, kurucusu olduğu iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) tarafından 'yönetimden el çektirilmesiyle' ilgili olarak, 'Bana eziyet edenlere oy verecek değilim. Diğer 22 adaydan birini tercih edeceğim.' ifadelerini kullandı.
- star.com.tr
Zimbabve'de darbe ile koltuğundan indirilen ve "çatışma çıkmaması için" yönetimi bıraktığını açıklayan eski devlet başkanı Robert Mugabe, ülkesinde yarın gerçekleşecek seçimlerle alakalı açıklama yaptı.
Başkent Harare'deki evinde konuşan Mugabe, kurucusu olduğu Zanu-PF partisinin kendisini yönetimden "def etmesiyle" ilgili olarak, "Bana eziyet edenlere oy verecek değilim. Diğer 22 adaydan birini tercih edeceğim." dedi.
Muhalefette bulunan Demokratik Değişim Hareketi lideri Nelson Chamisa'yı öven Mugabe, "Çok iyi iş çıkarıyor. Görünen o ki en uygun aday o." ifadelerini kullandı.
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