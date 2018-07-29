Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe: Bana eziyet edenlere oy verecek değilim

Zimbabve'de darbe ile koltuğundan indirilen ve "çatışma çıkmaması için" yönetimi bıraktığını açıklayan eski devlet başkanı Robert Mugabe, ülkesinde yarın gerçekleşecek seçimlerle alakalı açıklama yaptı.

Başkent Harare'deki evinde konuşan Mugabe, kurucusu olduğu Zanu-PF partisinin kendisini yönetimden "def etmesiyle" ilgili olarak, "Bana eziyet edenlere oy verecek değilim. Diğer 22 adaydan birini tercih edeceğim." dedi.

Muhalefette bulunan Demokratik Değişim Hareketi lideri Nelson Chamisa'yı öven Mugabe, "Çok iyi iş çıkarıyor. Görünen o ki en uygun aday o." ifadelerini kullandı.