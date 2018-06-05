Zulüm yetmedi bir de tazminat istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, “yanan uçurtmalarla” zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilere Filistin yönetimine ait fonlardan tazmin edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi. Söz konusu tazminatın miktarına ilişkin bilgi verilmedi. Filistinli eylemcilerin, Gazze çevresindeki İsrail işgaline dikkat çekmek için yanan uçurtmalarla protesto eylemleri düzenlemişti. Etkinlikler kapsamında bölgede bir dizi yangın meydana gelmişti. Filistin’in aylık yaklaşık 180 milyon dolara ulaşan ithalat ve ihracattan elde ettiği gelirin vergisine İsrail tarafından el konuluyor. İsrail, daha sonra söz konusu miktarı, Ramallah’taki Filistin hükümetine teslim ediyor. Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin yönetiminin, söz konusu fonlar olmaksızın memurları ve devlet kurumları karşısındaki mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirtmişti.

Büyükelçi katliamı savundu

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerde bulunan Filistin halkına ateş açıp 64 kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı savundu. Gösterilerde 40 bin kişinin sınıra akın ettiğini ve bu şartlar altında kimsenin “daha iyisini” yapamayacağını ileri süren Friedman, “İsrailli uzmanlar bana göz yaşartıcı gaz veya toma benzeri uygulamaların göstericileri dağıtmada yetersiz kaldığını söyledi. Eğer olan şey doğru değilse, doğru olan nedir? Mermiler yerine ne kullanırsınız?” diyerek İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki silahsız barışçıl göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasını savundu.

İsrail’in Gazze sınırında yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturmayı henüz tamamlamadığını dile getiren Friedman, hiç kimsenin İsrail’e “kendisini savunmak” için ölümcül olmayan bir çözüm önerisinde bulunmadığını iddia etti.

İsrail’den AB’ye ikna turu

Bu hafta Avrupa gezine hazırlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Almanya, Fransa ve İngiltere’yi İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmeye ikna etmeye çalışacağı açıklandı. Times gazetesinin haberine göre İsrail bunun için ‘İran’ın nükleer silah yapmaya çalıştığını gösteren’ belgeleri Avrupalılarla paylaşacak. Gazetenin iddiasına göre İsrail gizli servisi Mossad tarafından 20011’de ele geçirilen 100 bin gizli belgede nükleer silahlarda kullanılacak kadar zenginleştirilmiş uranyum üretiminin resmen İran Savunma Bakanlığı’na devredilmesi emri gibi bilgilerin yer aldığı belirtiliyor. Netahyahu’nun önceki günkü kabine toplantısında da İngiltere, Almanya ve Fransa’yı, ABD Başkanı Donald Trump gibi nükleer anlaşmadan çekilmeye ikna etmek için bir diplomatik girişim adı altında baskıyı artıracağı kaydediliyor.