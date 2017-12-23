1 yıldır haber alınmayan gencin ailesi perişan
İzmir Torbalı’daki evinden geçen yıl 18 Kasım’da ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Alper Altunok’un ailesi evlatlarından gelecek haberi bekliyor.
Ailesinin bulmak için çalmadık kapı bırakmadığı Alper Altunok’un bugüne kadar hiçbir şekilde izine rastlanamadı. Torbalı İnönü Mahallesi’nde yaşayan ve serbest meslek sahibi olarak çalıştığı belirtilen 35 yaşındaki Alper Altınok, gezmek için evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
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