10 binden fazla aday ‘Egeli’ olacak

Ege Üniversitesi, 2017-2018 akademik yılında 107 ön lisans ve 79 lisans programında 11 bin 817 yeni öğrencisine eğitim vermeye hazırlanıyor.

Seçkin akademik kadrosuyla uluslararası standartta eğitimini tüm bölümlerinde uygulama ile destekleyen, ulusal ve uluslararası çaptaki projelerinin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile de öne çıkan Ege Üniversitesi halen ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede 62 bin 720 öğrenciye eğitim veriyor.

Farklı derecelendirme kuruluşları tarafından açıklanan dünya üniversiteleri sıralamalarında Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de eğitim veren üniversiteler arasında ilk 5’te yer aldığını hatırlatan Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Küreselleşen dünyada sağlık, çevre, gıda ve eğitim başlıkları öne çıkıyor. Bu alanlarda yaşanan sorunları yorumlayabilmek ve çözümün bir parçası olabilmek de mutlaka iyi bir üniversite eğitimini gerektiriyor. Fakülteleri, yüksekokulları, enstitüleri, uygulama ve araştırma merkezleri ile Ege Üniversitesi öğrencilerine uluslararası seviyede akademik, sosyal, kültürel ve sportif olanaklar sunuyor. Bu olanakları paylaşacağımız yeni Egelileri bekliyoruz” diye konuştu.

2017-2018 akademik yılında Bergama Meslek Yüksekokulu’nda eğitim verilmeye başlanacak olan Bitki Koruma Programı 60, Mantarcılık Programı ise 40 öğrenci kabul edecek. Ege Üniversitesi’nin gerek ön lisans gerekse de lisans seviyesinde İzmir’de eğitim veren üniversitelerde yer almayan pek çok bölüme sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dedeoğlu, “Program ve bölümler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hayata geçiriliyor. Verilen eğitim değil mezunlarımızın iş ve kariyer olanaklarını da göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

6 BİN KİŞİLİK YENİ YURT

Öğrenciler için en önemli ihtiyaçların başında barınmanın geldiğini hatırlatan Dedeoğlu, devletin ve üniversitenin tüm imkânlarını öğrencilerin barınma ihtiyaçları için seferber ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Her yıl artan öğrenci sayısına paralel olarak ortaya çıkan barınma sorununu çözebilmek amacıyla hızlı adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı çerçevesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ortak bir projeyi hayata geçireceğiz. Üniversite eğitimi için çocuklarını Ege Üniversitesi’ne gönderen ailelerin gönüllerinin rahat etmesi, gençlerimizin kaliteli ve ucuz barınma imkânlarına kavuşması biz yöneticilerin en önemli öncelikleri. Amacımız kampüsümüz içinde 6 bin öğrencimizin barınabileceği yeni yurt binalarını bir an önce tamamlamak olacak” diye konuştu.