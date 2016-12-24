14 yýllýk bebek hasret bitti

Ýzmir’de bir kamu hastanesinin danýþmasýnda görevli 38 yaþýndaki Fatma Altýn, rahmine yapýþýk durumdaki miyomlarý nedeniyle bir türlü hamile kalamýyordu. Ayný hastanede teknik ekip servisinde görevli eþi Ali ve Fatma Altýn, 14 yýl bebek umuduyla yaþadý. Gittiði doktorlarýn kendisine, “Seni ameliyat edemeyiz. Ameliyata alýrsak rahmini almalýyýz” dediðini anlatan Altýn, “Ben genç yaþta rahmimi aldýrmak istemiyordum. Anne olmak istiyordum. Bu yüzden ameliyat olmayý kabul etmedim. Beni ameliyat edecek doktoru bulmak için hastane hastane dolaþtým” dedi.

12 YIL SONRA MUTLU SON

Dört yýl önce Ýzmir’deki Özel Medifema Hastanesi’nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Hakan Yetimalar ile tanýþtýðýný anlatan anne adayý, “Doktor bey bana ameliyatýn risklerini anlattý. Ameliyatta rahmi korumak için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Ýlk baþta ameliyattan ‘rahmim alýnacak’ diye çok korktum. Doktorum bana her aþamada moral verdi. Küçük bir çocuk gibi beni avuttu. Prensesler gibi ameliyatýmdan çýktým. Miyomlarým temizlendi. Ve rahmim alýnmadý. 3 kiloya yakýn miyom temizlendi” dedi.

Geçtiðimiz Mayýs ayýnda hamile olduðu haberini alan anne adayý geçtiðimiz günlerde nurtopu gibi bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Yeni yýla günler kala bebek sevinci yaþayan anne, “Yaþadýðýmýz 12 yýllýk bebek hasreti sona erdi. Doktoruma minnet borçluyum” diye konuþtu. Dr. Yetimalar, 3 bin 340 kilo aðýrlýðýndaki bebeðin saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi.