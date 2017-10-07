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20 yaşında kalp kapakçığı proteziyle hayata tutundu

İzmir'de yaşayan ve doğuştan kaynaklı aort kapak darlığı ve damarda genişleme rahatsızlığı bulunan tesisatçı Güngör Sarı (20), Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik bir operasyonla sağlığına kavuştu.

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Uzun süredir nefes darlığı, baş ağrısı ve kolay yorulma şikayetleri olan Güngör Sarı’ya kalp kapakçığı protezi uygulandığını ve ana damarının da değiştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Cüneyt Narin, daha da geç kalınmış olsaydı, hastada hayati risk ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Ameliyattan sonra hastanın kalp kapasitesi ve performansının iyi bir seviyede olduğunu ve bir süre sonra her türlü fiziksel aktiviteyi yapabileceğini kaydeden Narin, “Aort damarı kapağı üç adet olması gerekirken doğuştan kaynaklı olarak 2 tane bulunuyordu. Bu nedenle aort kapak darlığı ve damarda genişleme rahatsızlığı bulunan Sarı’nın genişleyen ana damarı, kalbi ve akciğeri sıkıştırıyordu. Yaptığımız operasyonla hastaya kalp kapakçığı protezi uyguladık ve ana damarı değiştirdik” diye konuştu.

 

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