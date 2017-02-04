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Tanyer: 2017’nin lokomotifi inşaat sektörü olacak

2017 yılının ikinci çeyreğinde genel ekonomi ve inşaat sektöründe önemli canlanma beklediklerini vurgulayan Tanyer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Türk ekonomisi, güçlü bankacılık sistemi ve direnciyle tüm olumsuz etkenlere rağmen istikrarlı büyümeye devam edecek” diye konuştu.

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İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve başka pekçok sektörü de beslediğini dile getiren Münir Tanyer, “İş dünyasında durmak, aslında geri gitmek anlamına gelir. Bu nedenle biz de şirket olarak her zaman yeni projeler üretiyoruz. Tek ihtiyacımız olan ülkemizin geleceği ve çocuklarımız için daha çok çalışmaktır” dedi.

YATIRIMCI BULUTORMAN EVLERİ’NE YÖNELDİ

İzmir’in doğası, çağdaş toplum yapısı ve sunduğu sosyal olanakları nedeniyle yoğun kent yaşamından bunalan insanlar tarafından adeta bir kaçış noktası olarak görüldüğünü hatırlatan Tanyer, İzmir’deki inşaat projelerinin satışlarının önümüzdeki dönemde de artarak sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Narlıdere’de yaşamın başladığı Asma Bahçeler ve temel aşamasında olmasına rağmen yüzde 80’lik satış rakamına ulaşan BulutOrman projelerinin, İzmir başta olmak üzere; Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerden de kendine alıcı bulduğuna dikkat çeken Münir Tanyer, şunları söyledi: “BulutOrman projesi, doğayla içiçe ve modern mimarisiyle beğeni topladı. Yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce hizmete açılan Yaşar Kemal Rekreasyon Alanı da sunduğu olanaklarla bölgenin değerini artırdı.”

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