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2018 Menderes’in yılı olacak

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 2018’in Menderes için atılım yılı olacağını söyledi.

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Yeni yıl ve çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, göreve geldikleri günden itibaren Menderes’in hizmet kervanıyla tanıştığını, yeni yılda da bu hizmet atağının süreceğini ifade etti. Menderesli vatandaşlara 9 alanda 99 proje sözü verdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Geldiğimiz noktada bu sözlerin yüzde 80’ini hayata geçirdik. Geriye kalan süreçte kalan sözlerimizi de hayata geçireceğiz” dedi.Bugüne kadar Menderes’te 70 milyon liraya yakın yatırım yaptıklarını belirten Başkan Soylu, “4 yılda Menderes’i 

İzmir’in en süretli şekilde gelişen ve hızla değişen ilçesi haline getirdik. Bizim dönemimizde ilkler hayata geçti. Halı sahası olmayan bir ilçeyi spor kompleksleri kazandırdık, doğalgazı Menderesli’nin hizmetine sunduk. 50 yıllık hayalimiz Menderes Devlet Hastanesi hızla ilerliyor” diye konuştu. 

YENİ YILDA PROJELERE DEVAM 

Gelinen süreçte Menderes’in hızla kalkındığını kaydeden Başkan Soylu, “Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor, 2018’de de yatırımlara devam ediyoruz. Bu yıl Menderes için ilklerin yılı olacak. Yarı olimpik yüzme havuzunda, gençlik ve eğitim merkezine,  sosyal tesislerden, yol yapım çalışmalarına kadar birçok projeyi 2018’de ilçeye kazandıracağız” dedi.

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