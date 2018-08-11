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'3 Erbil 3 Bakış'

Ressam Devrim Erbil ile iki kızının eserlerinden oluşan ‘3 Erbil 3 Bakış’ adlı karma resim sergisi Bodrum’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi›nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil›in teknoloji ile sanatı bütünleştirerek, sanatseverleri, sanal gerçeklik gözlüğü ile üç boyutlu bir yolculuğa çıkardığı ‘Sanal Devrim’ projesi de sergide yer aldı. Devrim Erbil, bir babanın iki ressam kızı ile birlikte açtığı bir sergide bulunduklarını belirterek, bunun da Türkiye’de bir ilk olabileceğini söyledi. Sergi, 1 Eylül’e kadar gezilebilecek.     

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