300 ekip katıldı

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik büyük bir operasyon yapan İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında bu suçtan hapis cezası bulunan 292 kişiye yönelik dev operasyon gerçekleştirdi. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından19 ilçede eş zamanlı operasyona 300 ekipten oluşan bin 500 polis katıldı.

347 ADRESE GİRİLDİ

Operasyonda aynı zamanda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisi ile kokuya duyarlı 8 narkotik köpeği de yer aldı. 347 adrese yapılan baskında, haklarında yakalama kararı bulunan 292 kişiden 70’i gözaltına alındı. Baskın sırasında açılmayan bazı evlerin kapıları ise “koçbaşı” ile kırıldı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada satışa hazır paket halinde esrar, hassas terazi, bir tabanca, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Dev operasyonu değerlendiren Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir’de kesinlikle uyuşturucu sattırmayacakları konusunda kararlı olduklarını belirtti. Emniyet Müdürü Aşkın şunları söyledi: “Uyuşturucu ile ilgili çok planlı çalışıyoruz. Kesinlikle İzmir’de uyuşturucu sattırmayacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Sokakların her yerinde biz olacağız. Bütün gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

‘BİZ İZMİR’İZ’ PROJESİ

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz nisan ayında da Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa ‘Torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Türkiye’nin en büyük operasyonu yapmıştı. İzmir’i 44 mahallesinde bin 50 polisin katılımı ile 146 kişi gözaltına alınmıştı. ‘Onur’ ismi verilen operasyonuyla gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu maddeyle silah ele geçirilmişti. Adliyeye gönderilen zanlılardan 123’ü tutuklanmıştı.

Operasyonlar devam ederken Terörle Mücadele Şubesi Şubesi ‘Biz İzmir’iz’ projesiyle terör asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu madde üretim-kullanım ve satışının önlenerek suçlularının yakalanması aşamalarında emekçi ve çalışan kesimlerin desteğini sağlamak amaçlarıyla, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Adnan Saygun Salonu’nda, 500 kişinin katılımlarıyla ‘Biz İzmir’iz’ projesinin lansmanı gerçekleştirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen interaktif sunumlarda, PTT posta dağıtım görevlisi, İZSU İzmirgaz ve Gediz Elektrik sayaç okuma görevlileri ile 11 Merkez İlçe Belediyesi’nin çevre temizlik, park ve bahçeler görevlisi olmak üzere 5070 kişiye bilgilendirdi ve destek istedi.

PROJEYE BÜYÜK DESTEK

Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ‘Biz İzmir’iz’ projesi kapsamında, video ve görseller eşliğinde aktarılan bilgiler sayesinde, çok sayıda ihbar alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan Whatsapp iletişim hattına da çok sayıda fotoğraf, adres, video gönderildi. Vatandaşlarda verdiği destekten dolayı yüklü miktarda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, torbacı diye tabir edilen çok sayıda uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Şüphelenilen şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.