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35 yıllık mücadelede mutlu son

Torbalı Belediyesi, Ahmetli Mahallesi’nin kanayan yarası tapu sorunu, büyük ölçüde çözüldü.

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Kendi evlerinde kiracı misali oturan hak sahibi 159 aileye tapuları sade bir törenle verildi. Yeni yıla oturdukları evlerin tapusuna sahip olmanın sevincini yaşayarak giren 137 aile oldukça cüzi bir bedelle tapularını alırken, 22 adet tapu ise bedelsiz olarak tahsis edildi. Ahmetli Mahallesi’nde tapu sorunu 35 yıldan bu yana devam ediyordu. Önemli bir kısmı hazine arazisi üzerine inşa edilen Ahmetli Mahallesi sakinleri köy kahvesinde düzenlenen törenle tapularına kavuşmanın sevincini yaşadı. 

TAPU SORUNU KALMADI

Tapu merasim töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “İçişleri Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle Türkiye’de emsal teşkil edecek çalışmaya imza attık. Benzer sorunların yaşandığı Aliağa gibi ilçelere bu hususta danışmanlık yapıyoruz. Ahmetli sakinleri artık derin bir nefes alabilir. Bugün yıllardır oturdukları hanelerin resmiyette de sahibi oldular” dedi.

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