4 Ekim’de Hayvan Barınağı’na ziyaret  

Ziyarette çocuklara sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı konusunda bilgiler verildi. Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla Özel Dünya Koleji ve Mustafa Yanbastı, Kardeşler Okulu öğrencileri gruplar halinde ziyaretler gerçekleşti. Barınaktaki hayvanlara yiyecek getiren öğrencilere, yetkililer tarafından barınak hakkında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı konularında bilgiler aktarıldı.