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50 yaşında mezuniyet coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören, “Sizler, sanatınızla bizleri temsil edeceksiniz.

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Emek vereceğiniz sanat dallarında gurur kaynağımız olacaksınız” dedi. Törende fakülte birincisi olan 50 yaşındaki Belma Yılmazoğlu da mezuniyet sevincini yaşadı. Bu yıl 170 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet törenine ünlü sinema sanatçısı ve Yönetmen Kemal İnci katıldı. Fakülte birincisi olan 50 yaşındaki Belma Yılmazoğlu da diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören’in elinden aldı. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Ören,  “Güzel Sanatlar Fakültemiz, bizim için çok özeldir. Sanat, yaşam için olmazsa olmazdır. Sanatsız bir yaşam düşünemiyoruz. Aldığınız eğitim ve sahip olduğunuz yeteneklerle sizler çok özelsiniz. Üniversitenizi her zaman başarılı şekilde temsil edeceksiniz ve bizler de yaptıklarınızla gurur duyacağız. Umarım hayat yolunda tüm istekleriniz gerçekleşir. 

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