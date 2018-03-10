50 yıllık İçme suyu şebekesi değiştiriliyor
Yasayla büyüyen sınırlarına dahil edilen 9 ilçe, 23 belde ve 400’e yakın köyün sorunlarını çözmek için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi; Beydağ ilçesinin de içme suyu şebekesini baştan sona yenilemeye hazırlanıyor.
İZSU Genel Müdürlüğü, yatırım programına Beydağ ilçe merkezi ile mahallelerinin içme suyu şebekesi ve iletim hatlarını yenilemeyi aldı. Beydağ ilçe merkezi, Beydağ ilçesine bağlı Yağcılar, Adaküre, Kurudere, Çamlık, Çomaklar, Erikli ve Halıköy mahallelerinin içme suyu şebeke ve iletim hatları ile Eğridere, Yeşiltepe, Mutaflar, Palamukcuk, Tabaklar ve Yeniyurt mahallelerinin iletim hatlarını kapsayan proje çalışmalarına başlayan İZSU, bu Ağustos’ta tamamlanacak proje çalışmalarının ardından karayolu, orman arazisi geçişleri ve sit kurulu izinlerini aldıktan sonra yapım ihalesine çıkacak. Bu bölgelerin eskiyen PVC içme suyu hatları yenilenecek.
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