6 Avrupa ülkesinin temsilcisi Ödemiş’te

“21. Yüzyılda Girişimcilik” başlığı altında yapılan Avrupa kaynaklı Erasmus Projesi çerçevesinde Ödemiş’e gelen 18’i öğrenci 14’ü öğretmen toplam 32 kişi, çalışmanın ilk gününde tarihi mekanlarını dolaştı.Projenin Ödemiş koordinatörü Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Sevinç Altıntaş, Ödemiş’teki buluşmadan önce geçtiğimiz yılın Kasım ayında Macaristan’da bir araya geldiklerini söyleyerek, “Konuklarımıza kaldıkları 5 gün boyunca Ege Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik yerlerini gezdirip bilgiler verildi” dedi.

SUNUMLAR YAPILDI

Altıntaş, Macaristan’daki buluşmada Ödemiş’in kadın el sanatlarını tanıttıklarını belirterek, “Ödemiş’e gelen 6 ülkeden temsilciler de ilçemizde yapacakları sunumlarla ülkelerindeki bir çalışma ile ilgili sunumlar yapacaklar” diye konuştu. Fransa, Portekiz, İtalya, İspanya, Macaristan ve Bulgaristan’dan gelen gruplarla kısa sürede kaynaştıklarını ifade eden Altıntaş, ilk gün Ödemiş’in arkeoloji ve kent müzesini dolaştıklarını daha sonraki günlerde de Unesco’nun Dünya Kültür Mirasında yer alan Efes ve Pamukkale’yi gezeceklerini kaydetti. Altıntaş, projenin bundan sonraki ayağında Mayıs ayında İtalya’nın Sardunya adasında bir araya geleceklerini de söyledi.