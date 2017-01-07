6 ayda 22 milyonluk protokole imza

İlk protokolünü göreve başlamasının hemen ardından 23 Haziran 2016 tarihinde imzalayan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, sonraki aylar içerisinde 26 protokole daha imza attı. Protokol imza törenlerinde Denizlili hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı tüm kesimler adına teşekkür ederek şükranlarını sunan Vali Altıparmak, Denizli’nin müteşebbis ve girişimci işadamlarıyla Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını söyledi. İmzalanan her protokolün hayır yapmak isteyen hayırseverlere örnek olmasını isteyen Vali Altıparmak, hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile öğrencilerin modern, donanımlı, fiziki şartları en yeni okullarda eğitim gördüklerini, yurtlarda barındıklarını belirtti.

27 AYRI HAYIRSEVER

Protokol imza törenlerinde önemli bir konuya da vurgu yapan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, “Hayırseverlerimiz okul yaptırmak için sıraya geçti. Ama Denizli’de arsa bulamıyoruz. Malum yenilerde bittiği zaman 300’den fazla dersliğe ihtiyacımız olacak. O dersliklerin yapımı noktasında hayırseverler tamam diyorlar. Görüşmeler sonucunda belirli bir yol aldık ama arsa sıkıntımız hat safhada. Hem Belediyelerimizi hem de arsası olan hayırseverlerimizi bu noktada zorluyoruz. Ama arsa bağışlayacak hayırsever bulmak zor. Arsası olanlar en azından arsalarını versinler başka bir hayırseverle birlikte okulumuzu yapalım. Biz de başka bir okula arsayı veren hayırseverimizin ismini veririz. Ya da parayı verenin ismini başka bir okula veririz” şeklinde konuştu. Vali Dr. Ahmet Altıparmak göreve başlamasının ardından ‘Denizli’de Tamgün Eğitime Geçiş’ projesi çerçevesinde başta Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yapımı olmak üzere birçok önemli protokole imza attı. Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yapımı için hayırseverlerimiz adeta hayır zinciri oluşturarak her hafta bir ya da iki protokol imzalandı. Okulun yapımı için şu ana kadar Hayırseverlerimiz; Mehmet Çınar, Turgut Dalaman ve Hamdi Soylu, Öztürk Taştan, Osman Zorlu, Veli Uğur, Yavuz Şengül, Cemal Ertuğrul, İbrahim Cinkaya, Yasir Çoban, Ahmet İnceoğlu, Ali Yavuzçehre, Serdar Sungur, Avni Şahin, İlker Kalaycı ve Nurettin Sönmez olmaz üzere toplam 15 hayırseverimiz yardımda bulunurken okulun yapımı için yakın bir zamanda ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

32 DERSLİKLİ LİSE

Hayırseverler Ortaokulu’nun yapımı dışında biri lise olmak üzere iki önemli okul projesine de imza atıldı. Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli Ortaokul ve Hayırsever İşadamı Halil Pekdemir tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli İmam Hatip Lisesi protokolleri de geçtiğimiz aylarda imzalandı.