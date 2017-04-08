6.5 milyon öğrenci trafik kurallarını öğrenecek

Türkiye genelinde yaklaşık 6,5 milyon öğrenci ile dolaylı olarak ailelerine trafik bilinci konusunda bir farkındalık yaratılması, planlanan eğitimlerin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Trafik eğitimleri için harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova ilçesine bağlı Altındağ Anaokulu öğrencilerine trafik konusunda eğitim verdi.

SERVİSE BİNİŞ EĞİTİMİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 ilçede ve tüm anaokulu öğrencileri ile özellikle ilkokul öğlencilerine bu eğitimlerin verileceği belirtildi. Milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 30 ilçe için ayrı ayrı eğitim planı hazırlandığını belirten Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri planlanan eğitimlerin oluşturulan planlar doğrultusunda Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu'na bağlı usta öğreticiler tarafından verileceğini söyledi. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Şahin’ in de katıldığı usta öğretici Tolga Abacı'nın ilkokul öğrencilerine sunum yaptığı eğitimde; trafikte nasıl hareket edileceği, servislere binerken ve inerken nelere dikkat edileceği, servis içinde nasıl davranılması gerektiğine dikkat çekildi. Toplu taşıma araçları ve özel araçlarda seyahat eder iken uyulması gereken kurallarında anlatıldığı eğitimlerde emniyet kemerinin önemi üzerinde de duruluyor. Temel trafik işaretleri ve karşıdan karşıya geçiş konularında bilgi sahibi olan öğrencilerin, can sağlığının korunması, toplum içerisinde bilinçli yaya, bilinçli sürücü oluşturulmasında rol oynaması bekleniyor.