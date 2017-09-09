7 banka ihale için kıyasıya yarıştı

7 bankanın katıldığı ihaleyi kazanan Vakıfbank, 4 bin 766 Büyükşehir çalışanına 1.825’er lira promosyon verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin memur, sözleşmeli personel ve daimi işçileri için maaş promosyon ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda 7 bankanın teklif verdiği ihale açık arttırma usulü ile gerçekleştirildi. İhaleyi, en yüksek teklifi veren Vakıfbank kazandı.

4 bin 766 personelin maaşına ek olarak verilecek promosyon, çalışanların da yüzünü güldürecek. Bir önceki sözleşmede 850 lira olan promosyon, bu sene 1.825 liraya yükseldi. Vakıfbank, 3 yıllık sözleşme karşılığındaki promosyon ücretini Eylül ayının 15’inde “tek seferde” hesaplara yatıracak.