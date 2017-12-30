76’lık youtuber Saniye Anne

İzmir'de yaşayan Saniye Karataş (76), damar tıkanıklığından sağ bacağı kesilen oğlunun protez masraflarını karşılamak için sosyal medya üzerinden yemek tarifleri yayınlamaya başlayınca kısa zamanda ‘Saniye Anne’ adıyla fenomene dönüştü.

Salihli’den yıllar önce İzmir’e taşınan Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Üzüntülü zamanlar geçiren Karataş, by-pass ameliyatı oldu. Hayata tutunan Saniye Anne en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı. Hem kendisinin hem de oğlunun protez bacakla ilgili tedavi giderlerine karşılamakta güçlük çeken Saniye Anne, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun yemek yapma önerisini, daha sonra kabul etti. Ardından da ana oğlun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye anne, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, cep telefonuyla, habersiz şekilde görüntüsünü çekti. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi Youtube’a yükledi. Saniye Karataş’ın, bu görüntüsünü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.