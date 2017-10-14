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8 bin çocuk tiyatroyla buluşuyor

Karabağlar Belediyesi’nin kesintisiz devam eden ‘Çocuk Tiyatroları’ projesinde yeni dönem başladı.

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Mayıs ayına kadar devam edecek oyunları toplam 8 bin çocuk izleyecek. Karabağlar’daki tüm ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin tiyatroyla buluşturulmasını amaç edinen ‹Çocuk Tiyatrosu› etkinlikleri başladı. Proje kapsamındaki ilk oyun ‹Tiyatro Kalemi› grubunun sahnelediği ‹Kırmızı Başlıklı Kurt› oyunu oldu.Oyun, Bozyaka Kültür Merkezi tiyatro salonunda, sabah ve öğleden sonra  olmak üzere iki seans halinde sahnelendi. Öğrenciler oyunu kahkahalar eşliğinde izleyerek keyifli dakikalar geçirdiler. 

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