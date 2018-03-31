800 yıllık geçmiş 'Zamansız İzler’de
Türkerler Holding-MahallBomonti İzmir Projesi içerisinde yer alan MahallBomonti Sanat, bu kez de seramik sanatının önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Vedat Kacar’ın “Zamansız İzler” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Kacar’ın 2 yıllık hazırlık aşamasından sonra hayata geçirdiği 54 parçalık çalışmaların büyük çoğunluğu ilk kez beğeniye sunuldu. Seramik sanatının 800 yıllık derin bir geçmişi olduğunu ifade eden Vedat Kacar, “Bu zengin kültür, yeniden üretimlerle değil çağdaş tasarım ilkeleri doğrultusunda, yeni ürünlerle yaşatılmalıdır. Dünyada değişmeyen tek şey kültürel izler. Bu izler olduğu yerde kalarak bir döneme tanıklık etmekte ve o dönemin izlerini,sözlerini, duygularını yansıtmakta. Bakıldıklarında geçmiş bir dönemin izleri olsalar da bir döneme tanıklık etseler de bu günün estetik tavrı girince, düne ait olan bugüne de ait olabiliyor. Yani zamansızlaşıyor, zamansız izlere dönüşüyor” dedi.
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