800 yıllık geçmiş 'Zamansız İzler’de

Kacar’ın 2 yıllık hazırlık aşamasından sonra hayata geçirdiği 54 parçalık çalışmaların büyük çoğunluğu ilk kez beğeniye sunuldu. Seramik sanatının 800 yıllık derin bir geçmişi olduğunu ifade eden Vedat Kacar, “Bu zengin kültür, yeniden üretimlerle değil çağdaş tasarım ilkeleri doğrultusunda, yeni ürünlerle yaşatılmalıdır. Dünyada değişmeyen tek şey kültürel izler. Bu izler olduğu yerde kalarak bir döneme tanıklık etmekte ve o dönemin izlerini,sözlerini, duygularını yansıtmakta. Bakıldıklarında geçmiş bir dönemin izleri olsalar da bir döneme tanıklık etseler de bu günün estetik tavrı girince, düne ait olan bugüne de ait olabiliyor. Yani zamansızlaşıyor, zamansız izlere dönüşüyor” dedi.