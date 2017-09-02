86. İEF’ye büyük ilgi

Son yılların en çok ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ikili iş görüşmelerinde bir milyar dolara yakın iş bağlantısı sağlandı.

Ana teması “İnovasyon” ile birlikte “Enerji”, partner ülkesi “Rusya Federasyonu”, onur konuğu ili “Muğla” olan İEF’nin, ana sponsoru Folkart, inovasyon ana sponsoru ise Vestel oldu. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında; tiyatrolardan, sokak etkinliklerine, söyleşilerden konserlere toplumun her kesimine uygun programlar, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin hemen her bölgesinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Folkart’ın sponsorluğunda Amerika, İngiltere, Belçika, Fransa, Avustralya, İtalya, Ukrayna ve Rusya’dan gelen yaklaşık 500 sanatçı çeşitli gösterilerde yer aldı.

Mabel Matiz, popüler şarkılarını seslendirirken, bir sonraki gece Demet Akalın şarkılarıyla coşturdu. Teoman kendine has duruşu ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Karadeniz ezgilerin ünlü ismi Volkan Konak, yüksek ritimdeki şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Migros sponsorluğunda sahneye çıkan Buray, gençlerle birlikte şarkılarını söyledi. İspanyol müziğinin divası olarak nitelendirilen Buika, müzik şöleni yaşattı. Hayranları sık sık Buika’ya sevgi gösterilerinde bulundu. Geçmişte Kültürpark içinde bulunan gazinolarda sahneye çıkan Selami Şahin, bu kez Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde İzmirlilerle buluştu. Şahin, şarkılarıyla sevenlerini geçmişe götürdü. 86. İEF’nin kapanışını ise Candan Erçetin yaptı. Erçetin romantik şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış aldı.

MERAVİGLİA’DAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

İtalyan Gösteri Grubu Sonics, “Meraviglia” gösterisi ile Kültürpark Sanat Sokağı Uzun Havuz kenarına kurulan dev sahnede görsel şölen sundu. On kişilik kadrodan oluşan grup, müzik ve dans eşliğinde ziyaretçilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Performanslarına vinç yardımı ile yirmi metre yükseklikte başlayan dansçılar, iplerle havada akrobasi hareketleri yaptı.

EDEBİYAT İEF’DEYDİ

Bu yıl 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ilk kez Edebiyat Sohbetleri yapıldı. İzmir Sanat Merkezi Bahçesi’nde düzenlenen söyleşilerin, ilk gün konuğu Yazar Oya Baydar, ‘Romanda Edebiyat ve Siyaset İlişkisi’ni anlattı. İkinci gün ise Gazeteci-Yazar Mine Söğüt , “Edebiyat Ne İşe Yarar” sorusu üzerine dinleyicilerle karşılıklı sohbet etti. Yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek, ise konukları masallarla buluşturdu. Yüksek, ‘Şehrazatın Sırları İnsanın ve Toplumun Özü Olarak 1001 Gece Masalları’ konusunda sohbet etti. Yazar, oyuncu, senarist Ercan Kesal ise ‘Hayat Sinemadır, Sinema da Hayat’ konusuna ilişkin söyleşide bulundu. Sohbetler Nazım Hikmet Gecesi ile son buldu. “Nazım’ın Evinde, Vera’nın Sofrası’nda” başlığı altında söyleşiye katılan Film Yapımcısı, Yazar Arif Keskiner ve Yüksek Mimar Yazar Melih Güneş, Nazım Hikmet’in Rusya’da yaşadığı evi tanıklıklarla anlattı. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tiyatro oyunları da büyük ilgi gördü.