86. İEF’ye büyük ilgi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde 18-27 Ağustos tarihlerinde 86. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı Pazar akşamı sona erdi. 87. İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 7-16 Eylül 2018 tarihinde açacak.
Son yılların en çok ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ikili iş görüşmelerinde bir milyar dolara yakın iş bağlantısı sağlandı.
Ana teması “İnovasyon” ile birlikte “Enerji”, partner ülkesi “Rusya Federasyonu”, onur konuğu ili “Muğla” olan İEF’nin, ana sponsoru Folkart, inovasyon ana sponsoru ise Vestel oldu. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında; tiyatrolardan, sokak etkinliklerine, söyleşilerden konserlere toplumun her kesimine uygun programlar, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin hemen her bölgesinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Folkart’ın sponsorluğunda Amerika, İngiltere, Belçika, Fransa, Avustralya, İtalya, Ukrayna ve Rusya’dan gelen yaklaşık 500 sanatçı çeşitli gösterilerde yer aldı.
Mabel Matiz, popüler şarkılarını seslendirirken, bir sonraki gece Demet Akalın şarkılarıyla coşturdu. Teoman kendine has duruşu ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Karadeniz ezgilerin ünlü ismi Volkan Konak, yüksek ritimdeki şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Migros sponsorluğunda sahneye çıkan Buray, gençlerle birlikte şarkılarını söyledi. İspanyol müziğinin divası olarak nitelendirilen Buika, müzik şöleni yaşattı. Hayranları sık sık Buika’ya sevgi gösterilerinde bulundu. Geçmişte Kültürpark içinde bulunan gazinolarda sahneye çıkan Selami Şahin, bu kez Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde İzmirlilerle buluştu. Şahin, şarkılarıyla sevenlerini geçmişe götürdü. 86. İEF’nin kapanışını ise Candan Erçetin yaptı. Erçetin romantik şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış aldı.
MERAVİGLİA’DAN MUHTEŞEM GÖSTERİ
İtalyan Gösteri Grubu Sonics, “Meraviglia” gösterisi ile Kültürpark Sanat Sokağı Uzun Havuz kenarına kurulan dev sahnede görsel şölen sundu. On kişilik kadrodan oluşan grup, müzik ve dans eşliğinde ziyaretçilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Performanslarına vinç yardımı ile yirmi metre yükseklikte başlayan dansçılar, iplerle havada akrobasi hareketleri yaptı.
EDEBİYAT İEF’DEYDİ
Bu yıl 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ilk kez Edebiyat Sohbetleri yapıldı. İzmir Sanat Merkezi Bahçesi’nde düzenlenen söyleşilerin, ilk gün konuğu Yazar Oya Baydar, ‘Romanda Edebiyat ve Siyaset İlişkisi’ni anlattı. İkinci gün ise Gazeteci-Yazar Mine Söğüt , “Edebiyat Ne İşe Yarar” sorusu üzerine dinleyicilerle karşılıklı sohbet etti. Yazar, fotoğrafçı, masal araştırmacısı Özcan Yüksek, ise konukları masallarla buluşturdu. Yüksek, ‘Şehrazatın Sırları İnsanın ve Toplumun Özü Olarak 1001 Gece Masalları’ konusunda sohbet etti. Yazar, oyuncu, senarist Ercan Kesal ise ‘Hayat Sinemadır, Sinema da Hayat’ konusuna ilişkin söyleşide bulundu. Sohbetler Nazım Hikmet Gecesi ile son buldu. “Nazım’ın Evinde, Vera’nın Sofrası’nda” başlığı altında söyleşiye katılan Film Yapımcısı, Yazar Arif Keskiner ve Yüksek Mimar Yazar Melih Güneş, Nazım Hikmet’in Rusya’da yaşadığı evi tanıklıklarla anlattı. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tiyatro oyunları da büyük ilgi gördü.
NAZIM HİKMET FOTOĞRAFLARI
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın hazırladığı “Alnımın Çizgilerindesin Memleketim” – Nazım Hikmet’in Yolculuk Fotoğrafları Sergisi, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark’taki Resim Heykel Müzesi Sanat Galerisi’nde sergilendi. Sergi, Nazım Hikmet’in “Rüyalarımın Memleketi” diye adlandırdığı Moskova’ya üçüncü gidişinden sonraki 1951-63 yılları arasındaki fotoğrafları kapsadı.
Sokak gösterileri renk kattı
Dünyaca ünlü sokak gösterileri, fuar boyunca Kültürpark sokaklarını renklendirdi. Gezici gösteriler kapsamında yer alan ve fuar için Fransa’dan gelen “Giant Elephant” ekibi, fuar severleri Bollywood sokaklarına götürdü. Ekibin en ilgi çekici üyesi ise olan 12 ton ağırlığındaki Dev Fil, fuarın unutulmaz ev sahibi, eski dost Bahadır’a olan benzerliğiyle de İzmirlilerin sevgisini kazandı. Fuar sokaklarının gezici müzisyenleri ise “Lumen Parade” oldu Led ışıklarla ritim show yapan ekip, fuar gecelerini renklendirdi. Rusya’dan gelen Karina Primo isimli opera sanatçısı tarafından hazırlanan “Bubbles Show” gösterisi, çocuklardan yetişkinlere herkesin ilgisini topladı.
BELEDİYELER MUTLU AYRILDI
86. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan katılımcıların yanında belediyeler de memnun ayrıldı. 16 ilçe belediyesi ve Onur Konuğu il Muğla hariç 4 il katılımı ile belediyeler; turizmin yanında ticari ve kültürel değerlerini de tanıtma olanağı buldu Ayrıca belediyeler için özel olarak kurulan destinasyon sahnesinde on üç farklı il ve ilçe belediyeleri kendi halk danslarını ve kültürel etkinliklerini fuarseverlere tanıtarak etnik değerlerini ön plana çıkardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından yapılan İzmir İş Günleri Toplantıları 17-18 Ağustos tarihlerinde bakanlar seviyesinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak partner ülke Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’la birlikte toplam 25 ülkeden çoğunluğunu bakan ve bakan yardımcılarının oluşturduğu temsilciler katıldı.
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