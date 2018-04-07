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Adıyamanlı öğrencilere protokollü karşılama

‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Adıyaman’dan gelen 95 öğrenci ve 5 öğretmeni Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanında karşılayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Aşık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç eşlik etti.

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Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Ali Sırmalı, Adıyamanlı öğrencileri Körfezde, Balıkesir’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu  söyledi. Sırmalı, proje doğrultusunda öğrencilerin Körfez Bölgemizin tarihi, kültürel turistlik yerlerini gezip görerek tanıyacaklarını aynı zamanda var olan kardeşlik, dostluk, arkadaşlık duygularının güçleneceğini ifade etti.

ORTAK DEĞERLERİN PAYLAŞIMI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 50 bin öğrencinin katılımıyla ülkemizdeki iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını amaçlayan proje ile misafirler Balıkesir ve körfez bölgesini tanıyacakları programları kapsamında; Havran Kocaseyit Anıt ve mezarı ve Ayvalık’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, İçişleri Bakanlığınca yürütülen ‹Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında; iller arasında kardeşlik köprüsü kurularak, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi ve iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması sağlanıyor.

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