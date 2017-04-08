Adnan Saygun'dan MozART Grup geçti

Sahneye çıktıkları andan itibaren kelimeler yerine notalarla espri yapan 4 arkadaş unutulmaz bir performans sergiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müziğe komedi unsurunu ekleyerek yepyeni bir tarza imza atan dünyaca ünlü MozART Grubu'nu ağırladı. Büyük konser salonlarının ağırbaşlı resmiyetine 22 yıldır klasik müzikle eğlence katan 4 Polonyalı arkadaşın müzikal kaberesi büyük ilgi gördü.

HAYRANLIKLA İZLENDİLER

Sahneye adım atar atmaz kelimeler yerine notalarla yaptıkları espriler, İzmirli seyirciyi kahkahaya boğdu. Varşova ve Lodz'un en prestijli müzik akademilerinden mezun Filip Jaslar, Michal Sikorski, Pawel Kowaluk ve Boleslav Blaszcyk'dan oluşan grup üyeleri, eğlenceli ve çılgın halleriyle klasik müzik dünyasının belirgin sınırlarını ortadan kaldırırken, İzmir'de yine hafızalardan silinmeyen bir performansa imza attı. 1.5 saat süren konser boyunca klasik eserleri kendi yorumlarıyla harmanlayan 4 yetenekli sanatçı, klasik müzikle İzmirli seyirciyi güldürerek kendine hayran bıraktı.