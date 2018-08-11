ADÜ sporda bir numara

Atletizm, futbol, güreş, basketbol, boks ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalardan madalyalarla dönen öğrenciler, büyük gurur yaşattı. ADÜ’lü öğrenciler 28 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 50 madalya ile okullarını spor alanında birinciliğe taşıdı. Bu başarının tesadüf olmadığını ADÜ’nün tüm branşlarda iddialı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “Yarışmalara katılan öğrencilerimizi, onları eğiten hocalarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı üniversitemize hayırlar getirsin. Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek” dedi.