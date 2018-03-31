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AK Gençlik’ten börek hayrı

Afrin’de terör odaklarını bertaraf ederek, Türk Milleti’ne yepyeni bir destanı daha kazandıran kahraman Mehmetçikler için düzenlenen börek hayrına vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

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VATANDAŞ İLGİ GÖSTERDİ

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde  araç trafiğine kapalı Talatpaşa Caddesi’nde gerçekleşen anlamlı hayır etkinliğine vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı’nın öncülüğünde gerçekleşen hayır etkinliğine, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi de destek verdi.

ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ

Gençlik Kolları Başkanı Altınlı, “Bu zaferin kazanılmasında başta Başkomutanımız, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kahraman ordumuzun tüm neferlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Afrin’de terör odaklarının yok edilerek, ülkemizi yıllardır hegemonyası altına alan terör belasının kökünü kazımak için başlattıkları ‘Zeytindalı’ harekâtında elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Altınlı, “Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah’tan rahmet ve aileleriyle Türk Milleti’ne de başsağlığı diliyor, o kahraman şehitlerimizin yasını en derinden tutuyoruz. Bu duygularla düzenlediğimiz bu hayrımızın Allah katında kabul olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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