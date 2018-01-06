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AK Parti Marmaris Kadın Kolları’nda görev değişimi

AK Parti Kadın Kolları Marmaris İlçe Başkanı Cavidan Öner, özel işleri nedeniyle görevinden ayrıldı.

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Öner, yerine Elmas Bozkır atandı. AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlçe Kadın Kolları Başkanımız Cavidan Öner özel işleri dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldığı başkanlık görevine genel merkezimizde bugün yapılan mülakatlar neticesinde Elmas Bozkır atanmıştır. Görev ve nöbet değişiminin tabii olduğu ayrıca isimlerin ve makamların gelip geçici olduğu köklü davamızda hep beraber bir aile olduğumuz bilincini unutmamak temennisiyle gerçekleşen nöbet değişiminin partimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”  

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