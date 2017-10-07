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Akhisar Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde 7. Eğitim Yılı

Akhisar Belediyesi önderliğinde Halk Eğitim Merkezinin destekleri ile 7 yıldır hizmet veren Sanat Atölyeleri açılış kokteyli ile yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

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Sanat Atölyeleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına 10 branş ile hizmet verecek. Akhisar Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlenen kokteyl programı ile yeni eğitim ve öğretim yılının tanıtımı yapılan Sanat Atölyeleri’nin 2017-2018 eğitim döneminde; çocuk ve gençler için; karikatür ve resim kursları, yetişkinler için; ahşap boyama, çini işleme, karakalem ve yağlı boya resim, geleneksel Türk motifleri keçe ve deri işleme, ahşap oyuncak yapımı ve fotoğrafçılık gibi birçok branşta eğitim verileceği bildirildi.  Başkan Salih Hızlı, “Sanat atölyemiz şehrin mimarisine kadar birçok etkisi vardır. Kaliteyi arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Sanatsal faaliyetlerimiz akademik olarak konservatuarlar çalışmasına dönüşecek” dedi. 

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