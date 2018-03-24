Akhisar il olmayı artık hak ediyor

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Merkez Çarşıyı canlandırma projesinin temeli atıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törenden sonra istişare toplantısı yapıldı. TOBB Başkan Yardımcısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat , “Akhisar’ın bugün tek başına gerek üretim, gerek nüfus, gerek istihdam ve ekonomi açısından tüm parametreler ele alındığına 30 ili geride bıraktı. Sanayisi, eğitimi, süper ligde bulunan takımının yanı sıra spor branşları, kültürü ile Akhisar artık çok daha farklı bir konumda. Bir çok ilki başardı. Artık il olmak istiyoruz. Akhisar bunu hak ediyor. Bu konuda TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun da desteğini istiyoruz” dedi.

ÖNEMLİ TİCARET MERKEZİYİZ

ATSO Başkanı Abdurrahman Yılmaz da bölge olarak 1 milyon nüfusa sahip olduklarını, bu yüzden önemli bir ticaret merkezine dönüştüklerini belirterek, Akhisar Askeri Havaalanı›nın sivil uçuşları açılması talebini gündeme getirdi. Yılmaz ayrıca Hisarcıklıoğlu’ndan TOBB olarak ilçeye bir okul kazandırmasını istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATSO ile Akhisar Ticaret Borsası’nın merkez çarşıyı kalkındırma projesi ve tarihi Donbaycıoğlu Han’ın restorasyonu ve çalışma ofislerinin kendisine gurur verdiğini söyledi.

KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Akhisar’ın eskiden tütün üretim merkezi olduğunu ancak “akıllı ve zeki” olan Akhisarlı üreticinin sağlıksız olan bu üründen hemen vazgeçip sağlıklı olan zeytin ve zeytinyağı üretimine yöneldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Çocukluğumda bütün yabancıların propagandasıyla biz kendi ürünümüz olan zeytinyağını yememeye başladık. En sağlıklısı ayçiçek ve mısırözü yağı dediler. Oysa bugün en sağlıklısının zeytinyağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bin yaşında, bin 500 yaşında zeytin ağaçları var. Demek ki bunda bir sır da var. Meyvesi ve yağıyla bize sağlık sunan kutsal kitaplarda adı geçen bir ağaç. İçinde ömür var. Akhisar bugün 14 milyon zeytin ağacına ulaştı. Türkiye’nin ilk ve tek zeytinyağı ihtisas OSB’si Akhisar’da kuruldu. Tarımda 4.0 çalışmaları yapılıyor. Öte yandan Akhisarspor Süper Lig’de mücadele ediyor. İl olmak istiyor, havaalanı istiyor, okul istiyor. Akhisar tek vücut olursa bizde Ankara’da her türlü desteği veririz. Zeytine prim desteği verilmesi için katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ULUSLAR ARASI NİTELİKTE HİZMET

Akhisar Ticaret Borsası ile ATSO’nun 5 yıldızlı olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, her iki kurumun da Uluslar arası nitelikle hizmet verdiğini, TOBB olarak da dijital dönüşümü tamamladıklarını artık Oda ve Borsa’la gelmeden üyelerin istedikleri tüm hizmeti alabildiklerini söyledi. Programın ardından ATSO Başkanı Yılmaz ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Akhisar Temsilcisi Nefise Şükran Füzün, Rıfat Hisarcıklıoğlu’na hediyeler takdim etti.