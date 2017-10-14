Akhisar ‘Toskana’ ile yarışıyor

Ülke genelindeki sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar’da erken hasat soğuk sıkım başladı. Akhisar Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen sektör temsilcilerini katıldığı toplantıda konuşan Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, genel olarak sektörde ağaca iyi bakıldığında zeytin, bakılmadığında ise yağlık zeytin elde edildiğine dikkat çekerek, “Oysa biz hem zeytin hem de yağlık zeytin için ağaçlarımıza çok iyi baktık. Zamanında suladık, zamanında gübreledik, zamanında bakım yaptık. İyi tarım uygulamalarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Türkiye’nin en iyi zeytinlerini ürettik. Şimdi de en iyi zeytinyağını üretiyoruz. Damağınıza bir damla Akhisar zeytinyağı değerse bunun ne demek olduğunu hemen anlayacaksınız” dedi.

ÖZEL TAT ERKEN HASAT

Erken hasat soğuk sıkımın ‘özel’ bir tat olduğunu ve tüm toplama işlemlerinin elle gerçekleştiğini söyleyen Alhat, “Burada zeytinyağ, sıcakla temas etmeden 24 saat içinde soğuk sıkım yöntemiyle üretiliyor. Sonuç da meyvenin kokusundan tutun da tadına kadar hiç bir lezzet kaybı olmadan yağına yansıyor” diye konuşu. Akhisar’daki bin 500 yaşında olan zeytin ağaçlarının nasıl bir tecrübeye sahip olduklarını da gösterdiğini söyleyen Alhat, “Biz ağacımıza sahip çıkıyoruz. İstiyoruz ki bu sağlıklı lezzeti herkes bilsin. En iyi şartlarda en yüksek kalitede üretim yapıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz” dedi.

Türkiye genelinde yılda 200 bin ton zeytinyağ üretip bunun önemli kısmının da ihraç edildiğine dikkat çeken Alhat şöyle devam etti: “Oysa bunun Türkiye›ye yetmemesi gerekiyor. Demek ki biz, Dünyanın en sağlıklı yağını tüketemiyoruz. Geleneklerden kaynaklanan yöntemle kızartmaları bir karış bitkisel yağda yapma alışkanlığımızı artık bir kenara bırakmalıyız. Gelin kızartmazını zeytinyağında yapın, hem daha lezzetli yemekler yerken hem daha sağlıklı olun. Şimdi büyük bir şansınız da var. Yıllarca yediğiniz Akhisar zeytinlerinin yanında artık Akhisar zeyinyağını da göreceksiniz. Artık yeni bir sloganımız var. Zeytinyağım Akhisar’dan diyoruz.”

TOSKANA BİZİ KISKANIR

Sektörün en önemli zeytin kentlerinden birinin de İtalya’daki Toskana bölgesi olduğunu hatırlatan Alhat, Akhisar’ın da Toskana’daki iklimle aynı özelliklere sahip olduğunu belirtti. Akhisar zeytinyağının yüksek kalitesiyle uluslararası sektörde de dengeleri değiştireceğini ifade eden Alhat, “Ama bunların hiç birinin önemi yok. Asıl önemli olan sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için herkesin zeytinyağını kullanması gerekiyor. Bunu ille de doktorunuzun söylemesine gerek yok. Dünyanın en sağlıklı ürünü, salatada, yemekte, her öğün kullanın” dedi.