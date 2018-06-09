Akrep ve kenelere karşı dikkatli olun

Böcek ısırıklarının ve sokmalarının çoğunun zararsız olmasına rağmen yine de dikkatli olunması ve tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Özgen, “Böcek ısırıklarında karşılaştığımız semptomlar, kişiden kişiye, ısıran veya sokan böceğin cinsine göre değişmekle birlikte genel olarak kaşıntı, acı, ağrı, kızarıklık, şişkinlik, bulantı, terleme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda temas olunan bölgeye soğuk uygulama yapılmalı, sokulan bölge sabunlu su ile yıkanmalı, çok fazla hareket ettirilmemelidir. Zehrin vücuda yayılmasını engellemek amacı ile sokulan yerin üstünden bandaj uygulanmalıdır. Hasta ve yakınları durumu takip etmeli, mevcut durumda kötüleşme tespit edilir edilmez yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” dedi.

KİMYASAL MADDE KULLANMAYIN

Özgen, tarla, bağ, bahçe, piknik alanları gibi kene, böcek, örümcek gibi canlılarla temas acısından riskli bölgelere gidildiğinde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Oturulacak alana acık renkli örtüler serilmeli, açık renkli kıyafetler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı veya uzun çizmeler giyilmeli. Bu gibi riskli alanlardan dönüldükten sonra tüm vücut üzerinde kene varlığı araştırılmalı. Eğer kene tutunması tespit edilmişse çıplak elle dokunmadan eldiven, bez, poşet kullanılarak çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kene üzerine herhangi bir kimyasal madde uygulanmamalı.” Akrep ve yılan sokmalarında ise şişlik, kızarıklık, ağrı meydana geldiğini ifade eden Özgen, zehrin kana karışmasından sonra kas krampları, bulantı, kusma, nefes alamama gibi sistemik belirtilerin ortaya çıktığını, bu gibi durumlarda sokulan yerin vücuda yakın olan kısmından turnike uygulanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.