Akyaka’da cennet tatil

Akyaka turizminin öncülerinden Kemal Şahin’in işlettiği Azmakbaşı Cennet Restaurant’ta İstanbul’dan gelen misafirlerini ağırlayan Muğlalı Bankacı Uğur Kasmalar, yaz sıcağında soğuk akan sularıyla adeta doğal bir klima görevi gören Kadın Azmağı kenarında, yine bir tatilci olan Bursa Mudanyalı Tiyatro Sanatçısı ve Müzisyen Adem Gerçek’in akordiyonu ile çalıp söylediği şarkılar eşliğinde, Kurban Bayramı öncesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadılar.

DEDEDEN KALMA MEKANLAR

Tatilcilerin bu yoğun ilgisinden oldukça memnun kalan Azmakbaşı Cennet Restaurant işletmecisi Kemal Şahin verdiği bilgide baba emanetine sahip çıktıklarına dikkat çekerek; “Akyaka öncelikle balık restoranlarıyla meşhur. Ben de 1983 yılında askerliğimi yaptıktan sonra, dededen kalan kendi yerimizde turizme hizmet vermeye başladım. Ninelerimizin zamanında sodalı bilinen suyunda çamaşır yıkadıkları ki, bundan dolayı kadın azmağı olarak bilinen Akyaka ırmağı, gelişen turizmle birlikte yöre sakinlerinin yanı sıra misafirimiz olan tatilcilere de hizmet vererek yaz sıcağında bile doğal klima gibi hizmet veriyor” dedi.