Alaçatı Ot Festivali yüz binleri ağırlayacak

4 yıl önce adı tescillenen ve yüz binlerce ziyaretçinin akın ettiği, sadece Çeşme’ye değil, Yarımada, İzmir ve Kuşadası’na kadar geniş bir bölgeye turizm hareketliliği yaşatan Alaçatı Ot Festivali’nin hazırlıkları başladı.

Bu yılki temasının “Sarmaşık/Kuşkonmaz” olarak belirlendiği 9. Alaçatı Ot Festivali’nde, bu yıl da yüz binleri ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Türkiye’nin en önemli festivalleri arasına adını altın harflerle yazdıran Alaçatı Ot Festivali’nin, bir kartopu gibi başlayıp, 9 sene içinde çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Ülkemiz turizm destinasyonlarının en önemli duraklarından olan, Çeşme turizmine yeni bir soluk getiren Alaçatı’nın; tarihi, mimari dokusu, coğrafyası yanında bin bir çeşit otuyla da ünlü olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, “Turizm sezonu öncesi esnafımızın hazırlıklarını tamamladığı, yerel üreticilerin baharın gelişiyle birbirinden güzel Ege otlarını sergilediği, ev hanımlarının bütün bir kış boyu ürettiği ürünlerin tezgahlarda yer aldığı festivaldir Alaçatı Ot Festivali. Festival her sene, ziyarete gelen konuklarını heyecanla bekleyen ev sahibi edasında gerçekleşir” dedi.

ÖDÜLLERLE TAÇLANDI

Alaçatı Ot Festivali’nin Türkiye’nin en iyi festivalleri arasında yer aldığının altını çizen Dalgıç şöyle devam etti: “Büyük ilgiyle izlenen ve ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan gözde festivalimiz Shining Star Awards 2016’da ’En Başarılı Festival’ ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 İzmir Turizm Ödülleri’nde ’Onur Ödülü’ alarak başarısını taçlandırmıştır. Almış olduğumuz ödüller neticesinde her geçen yıl daha iyisini yaparak başarı grafiğimizi en yükseklere taşımaya devam edeceğiz. ’9 Durak 9 Deneyim’ projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz festivaller arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali ile diğer festivallerimizde olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 9 yıl öncesinde bir yolculuğa çıktık. Bu festivallerin gelenekselleşmesini diliyoruz.”