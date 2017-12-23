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Albay Dere’den huzurevi ziyareti

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Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da, Dere’ye eşlik etti. Albay Dere’yi huzurevinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Aykurt ile huzurevi personeli karşıladı. Konuklar, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden konuklar, “İyi seneler” temennisinde bulundular.

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