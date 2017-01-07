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Aliağa’da açılan şirket sayısı yüzde 11.5 arttı

Türkiye’de sanayisi en güçlü ilçelerden biri olan, Petkim, Tüpraş gibi Türkiye’nin dev firmalarına ev sahipliği yapan Aliağa, Türkiye’nin pek çok bölgesinin aksine 2016’yı oldukça hareketli geçirdi.

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2016 yılında ilçede açılan firma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,5 düzeyinde artarken, kapanan firma sayısında ise 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 oranında azalma oldu.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka,

2016 yılında ALTO’ya 181 şirketin kayıt yaptırdığını, 119 firmanın da kaydını sildirdiğini belirtti.

BÜYÜME SÜRÜYOR

Aliağa iş dünyası olarak bölge ve ülke ekonomisine yön vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Saka, 2016 yılında ülke genelinde açılan şirket sayısında yüzde 3’ün üzerinde düşüş olduğunu hatırlatarak, “Aliağa’mız açılan şirket sayısında Türkiye ortalamasına göre daha dinamik bir performans sergiledi.  2015 yılının tamamında ilçemizde toplamda 161 şirket kurulmuştu. 2016 yılında bu rakam yüzde 11,5 düzeyinde artarak kurulan şirket sayısı 181’e yükseldi. 2016 yılında kentte kapanan şirket sayısı ise 135’ten 119’a geriledi. Böylece şirket terkinlerindeki düşüş oranı yüzde 11.9’u bulmuş oldu. Tüm bu istatistikler yatırımların yoğunlaştığı ilçedeki, ekonomik hareketi göstermesi açısından son derece sevindirici” dedi.

ALİAĞA İŞ DÜNYASINA TEŞEKKÜR

Türkiye’nin hedeflerine Aliağa gibi ticaret ve sanayi kentlerinin yön verdiğini belirten Başkan Saka, “Aliağa iş dünyası, içerisinde bulunduğumuz şartlara rağmen yatırımdan, üretimden vazgeçmiyor. Bu süreçte en önemli hedefimiz, daha fazla yatırım ve daha nitelikli üretim. ‘Aliağa büyürse bölgemiz büyür, ülkemiz büyür’ inancıyla ülkemizin aydınlık yarınlarına ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma çabası içerisinde olan, daha fazla üretim ve ihracat için gayret eden tüm müteşebbislerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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