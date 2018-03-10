Aliağa’nın demografik yapısı çıkarıldı

Nüfus verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu Aliağa’nın 2017 yılına ait demografik bilgilerini de çıkardı. İzmir Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Aliağa’nın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 3,34 oranında artarak 94 bin 70 kişi oldu. 2016 yılında 50 bin 92 olan erkek nüfusu 52 bin 138’e, kadın nüfusu ise 40 bin 932’den 41 bin 932’ye yükseldi.

Aliağa’nın en fazla nüfusa sahip mahallesi 18 bin 542 kişi ile Yeni mahalle olurken, en az nüfusa sahip mahallesi 50 kişi ile çoraklar oldu.

Diğer mahaller ise; Siteler 12 bin 941, Atatürk 8 bin 672, Kazım Dirik 8 bin 174, Kurtuluş 7 bin 383, Kültür 8 bin 332, Bahçedere 9 bin 315, Yenişakran 4 bin 478, Yalı 2 bin 801, Fatih bin 706, Mimar Sinan bin 353, Hayrettin Paşa bin 351, Hacıömerli 759, Şehit Kemal 882, Yukarı Şehitkemal 811, Çakmaklı 665, Güzelhisar 959, Karakuzu 609, Bozköy 597, Çaltılıdere 661, Çıtak 538, Kalabak 413, Samurlu 700, Uzunhasanlar 271, Horozgediği 310, Aşağı Şakran 253, Karaköy 205, Yüksekköy 152 ve Kapukaya mahallesi 187 kişi olarak sıralandı.