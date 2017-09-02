Alınabilecek en yüksek zammı aldık

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi. Bina, görüşmelerde şartların sonuna kadar zorlandığı ve önemli kazanımlar elde ettiklerini belirterek, “Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde amacımız, memurların maksimum düzeyde kazanım elde etmesiydi. Biz isteklerimizi sıraladık, kamu işveren heyeti de verebilecekleri söyledi. Tabiatı gereği her sözleşmede amaç, ortak bir noktada uzlaşmaktır. Biz, toplu sözleşme sürecinde bütün şartları zorladık ve Türkiye’nin reel ekonomi-politik durumunda alınabilecek en yüksek zam oranını aldık” dedi.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde 2018 yılında yüzde 7,64; 2019 yılında yüzde 9,20 olmak üzere iki yıllık kümülatif olarak yüzde 17,54 artış sağlandığının altını çizen Bina, “Bu oranların sonucunda iki yıllık toplamda 36 milyar TL payın kamu görevlilerine aktarılmasını sağladık

MEMUR EZİLMEYECEK

Sunulan ilk teklifte yüzde 12,5 olan oranı yüzde 17.54’e çıkararak yüzde 40 artış elde ettik. Buna ilave olarak 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı memurlara ödenecek. Memur ‘sefalet’ maaşı döneminden ‘refah’ döneme geçmiştir. İki yıllık toplamda kümülatif yüzde 17,54›lük zam, bu dönemler dikkate alındığında son derece önemlidir” diye konuştu.

İmzalanan sözleşmenin tüm memur camiasına hayırlı olmasını dileyen Bina, şunları söyledi: “Enflasyonun yüzde 10›u geçtiği dönemlerde, imza atılan yüzde 2+2’ler, 3+3’lere başarı diyenlerin, kazanımlarımıza dil uzatması sendikal muhalefet gereğidir. Başarı veya başarısızlıkta en gerçekçi ölçüt kamu görevlilerinin tavrıdır. Üye sayıları bu bakımdan bir göstergedir. Şayet her toplu sözleşme sonrasında, başarı

sızlık iftirası doğru olsaydı, onların üye sayıları artmalı, bizim üye sayımız erimeliydi. Ama tam tersine biz üye artırıyoruz onlar ise eriyor ve eridikçe şuurları kayboluyor.»

BAĞIMSIZ BİR KURUL

Bina, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra sendika başkanlarıyla gece boyunca istişare edilerek uzlaşma sağlandığının altını çizerek, “Bazı arkadaşlarımız, toplu sözleşme metnini imzalamayalım ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidelim görüşünü dile getirdiler. 4688 sayılı Kanunda toplu sözleşme masasında uzlaşmanın çıkmaması durumunda, konuyu çözüme bağlayacak olan Kamu Görevlileri Hakem Kuruludur. Ancak bu kurulun üyelerin çoğunluğunun hükümet tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden Hakem Kurulunun bağımsız olmasına zemin oluşturacak ve gerçekten hakemlik işlevini görmesini sağlayacak değişikliklere ve düzenlemeye ciddi şekilde ihtiyaç duyuyoruz. Toplu Sözleşme sistematiğini doğrudan doğruya etkileyen esas sorun ise memura grev hakkının verilmemiş olmasıdır. Grev hakkının olmadığı bir toplu sözleşme sistematiği ile karşı karşıyayız. Memura mutlaka grev hakkı verilmelidir. Zira grev hakkı sendikal mücadelenin en temel kavramıdır ve mücadelede çalışanların elini güçlendiren en ciddi enstrümandır.”