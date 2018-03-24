Alternatif ürün ile çiftçilere örnek oldu

Daha sonra çalışmalarına arıcılığı da ekleyen Mehmet Aksoy, çevresindeki çiftçilere örnek oldu. Mahallesinde kekik ekimini arttıran Aksoy ve diğer çiftçiler şimdi bölgeye yağ fabrikası açmak istiyor. Aksoy “Tütüne alternatif kekik bulduk. 1994 yılında bir metrekareden başladım, ilerlettim. Bunun köylü vatandaşlarımıza, çevremize herkese söyledim. Onlar da diktiler, yetiştirmeye başladılar. Kekik dikiminden herkes memnun oldu. Kekikten sonra adaçayı ektim, daha sonra lavanta ektim. Ayrıca ceviz ağaçlarını da diktim. 84 dönüm ceviz var. 15 ton kadar ürün aldım” dedi.

VATANDAŞA VERİYORUM

Aksoy, “Adaçayından, kekikten, lavantadan hepsinden memnunum, köylü vatandaşımız bunlardan yaparsa çok çok memnun kalır. Lavantanın tohumu olmuyor. Adaçayının tohumu olmuyor bunlar çelikten yetişiyor. İsteyen arkadaşlara çelikten, fidan da yapıyoruz. 2004 yılında lavanta diktim. Lavantayı çiçeği oluyor, çelikten yapıyorum. Vatandaşlara veriyorum üretiyorlar. Yaygınlaştırıyoruz, kekik gibi bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Yağ fabrikası kurmak istiyoruz. Lavanta, kekik, adaçayının yağını çıkarmak istiyoruz. Lavantadan 30 yıl verim alınıyor. Hiç ilaç atılmaz, diplerine gübre atılır, araları sürülür, yaban otları alınır, temmuz ayında biçim yapılır. Isparta’ya gül yağı fabrikalarına teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.