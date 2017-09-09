Altıeylül Meclisi’nin konuğu Yasemin Adar

Başkan Zekai Kafaoğlu Adar’ı bir kez daha tebrik ederek, hediyesini takdim etti. Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kg’da finalde Vasilisa Marzaliuk’u 5-4’lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu olan Milli Güreşçimiz Balıkesir’in gururu Yasemin Adar Altıeylül Belediye Meclisinin konuğu oldu. Başkan Zekai Kafaoğlu Yasemin Adar’ı meclis üyelerine tanıttı, kendisini bir kez daha kutlayarak, çiçek takdim etti, Türk bayrağı ile tam altın taktı. Meclis üyeleri Dünya Şampiyonu güreşçiyi alkışlarla tebrik ettiler. Başkan Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada, “Yasemin kardeşimiz göğsümüzü kabarttı. Altıeylül ilçesinde oturan Balıkesir’li ve Türkiye’nin gururu olan Yasemin 75 kilo Bayanlar Dünya Şampiyonasında altın madalya kazandı. Adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı ve bir ilk oldu. Bayanlar güreşte ilk defa dünya şampiyonu çıktı. O da Balıkesir’li ve Altıeylül’lü kardeşimiz Yasemin Adar. Kendisini yürekten tebrik ediyor, meclis olarak alkışlıyoruz” dedi.