Altıeylül’de eğitime büyük destek

Şimdi de ortaokulu tamamlayan ancak farklı nedenlerden dolayı liseye gidemeyen 35 öğrenci daha okumaya devam edecek. 35 öğrencinin liseye kaydı yaptırıldı, öğrenciler liseyi dışarıdan okuyarak tamamlayacaklar.

Proje kapsamında 30’u örgün, 35’i yaygın eğitim olmak üzere toplamda 65 öğrenci okullarını bitirecekler. Proje ile ilgili olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve projenin en büyük destekçisi olan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu liseye kayıt olan öğrencilerle bir araya geldiler. Didar Kafaoğlu okula gidemeyen çocuklara yeniden okula dönmeleri için söz verdiklerini, 174 öğrenci içerisinden 30’unun tekrar okula döndüğünü ve şimdi de 35 öğrencinin daha yaygın bir şekilde dışarıdan okuyarak okula tamamlayacağını belirtti.

GELECEKLERİ İÇİN ÖNEMLİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, «Ortaokulu bitirip farklı sebeplerden dolayı devamsızlık yapan öğrencilerimizi açık liseye kazandıracağız. Eğitim-öğretim öncelikle milli eğitimin işi ancak sosyal belediyecilik gereği Altıeylül Belediyesi işin içerisine girdi ve farklılık oldu. 8. Sınıfı bitiren ve kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıt ücretlerini belediyemiz karşılıyor” dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Çocuklarımız bizim servetimiz, okumaları herşeyimiz. Sizin okumanız için ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Ailelerin gayretleri ile çocuklarımız okullarını bitecek. Öğrencilerimiz 12 yılı tamamlamalılar ki bu gelecekte iş bulmaları içinde önemli. Açık Liseye kayıt için gerekli ücretleri sizler adına biz yatıracağız” diye konuştu.