Altın Yunus Sanat Atölyeleri yine çok renkli

Çalışmalarını Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın desteğiyle sürdüren atölyeler usta isimleri de ağırlıyor. DYO Sanat Ödülü sahibi olan Yavuz Ayhan, Baran Kamiloğlu, Veli Aras Yalçınkaya ve Mustafa Elmas Altın bu isimlerden bazıları. Sanatçıları atölyelerinde ziyaret etmek isteyen sanatseverler haftanın her günü onları izleme imkanı buluyor. Altın Yunus Sanat Atölyeleri’nin dördüncü dönemi 31 Ağustos›ta sona erecek.