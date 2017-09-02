Altınoluk Sahil Projesi hayata geçiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı, Çanakkale’nin komşusu ve Kazdağları’nın eteğindeki Altınoluk tatil beldesinde uzun yıllar atıl vaziyette duran sahil şeridi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 3 bin metrekarelik kordon ve plaja dönüştürülüyor.

Geçtiğimiz yıl deniz dolgu projesi tamamlanarak, Mart ayı sonunda Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Altınoluk Sahil Projesi, 4 ay içinde ilk meyvelerini vermeye başladı. 3 milyonun üzerinde maliyeti olan proje kapsamındaki 2 bin 844 metrekarelik ahşap kaplı plajın 810 metrekarelik kısmı ve 10 yüzen iskeleden 2’si tamamlandı.

Çalışmaları yerinde incelemek ve ön açılışını gerçekleştirmek için bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Gezbe Belediye Başkanı Adnan Köşker, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz eşlik etti. Aynı anda bin 500 kişiyi şemsiyeler altında plajla buluşturacak olan projenin, hizmete açılan ilk etabı tatilciler tarafından beğeniyle karşılandı. Başkan Uğur öncülüğündeki heyet, çalışmaları inceleyerek tatilcilerle sohbet etti.

TALEPLER YERİNE GETİRİLECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz günlerde Ayvalık-Altınoluk seferlerine başlayan deniz taksi hizmeti de sunulan Altınoluk’ta sürdürülen sahil projesi, tatil beldesinin siluetini değiştirdi. Yeşil alanları, bankları, aydınlatma direkleri, yürüyüş yolu ve zemin kaplaması tamamlanan kordon boyunda yürüyen protokol mensupları, belde esnafının davetiyle bir işletmede çay içip vatandaşlarla bir araya geldi. İşletmecilerin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, talep edilen yeni hizmetlerin de yerine getirilmesi sözü verdi.

Altınoluk Sahil Projesi’nin yaz sezonu sonuna kadar tamamlayacağı öğrenildi.