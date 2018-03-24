Anadolu Ateşi İzmir seyircisiyle buluşacak

17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 17. Yılına özel repertuvarındaki yenilikler ve dev kadrosuyla İstanbul ve Ankara’daki gösterilerinden sonra İzmirli seyircilerine dans dolu keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 6-7 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu’nda Egeli seyirciyle buluşacak topluluğun bu yılki gösterilerinde, 17. yılına özel repertuvarı başta olmak üzere kostümden dekora birçok değişiklik yer alıyor.

2018 TROYA YILINA ÖZEL

200’den fazla dansçının yer alacağı gösterilerde topluluğun okullarında yetişen yeni nesil dansçıları da yer alacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 3000 yıllık efsaneyi doğu ile batı kültürleriyle buluşturan Troya Müzikali, Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesiyle sahne alıyor. Aşk, savaş, tutku ve zaferi tüm dünyada dansla yaşatan Troya Müzikali, 6 Nisan Cuma günü Saat 21.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda seyirciyle buluşacak.Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel tarihini, her yöreden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini harmanlayarak yansıtan Anadolu Ateşi gösterisi ise 7 Nisan Cumartesi günü Saat 21.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, İzmirli seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.