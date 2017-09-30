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Anadolu Isuzu’dan Bodrum’da dev araç teslimatı

AnadoluIsuzu, Bodrum’da iki farklı araç teslim töreni düzenledi. Bodrum’un üç önemli Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine toplam 50 adet Isuzu Novo Citi midibüs teslim eden Anadolu Isuzu yetkililerine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da eşlik etti.

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Törende bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Türkiye’nin ve dünyanın hemen her yerinden gelen turistlerin ve Bodrum halkının kaliteli, güvenli ve konforlu araçlarla yolculuk yapacak olmasından mutluluk duyuyorum” dedi. Günün ikinci töreni ise Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla Coca Cola Bayi Özveren Meşrubat’a teslim edilen 23 adet N serisi kamyon ve kamyonet için düzenlendi. Anadolu Isuzu, tarihindeki en büyük araç teslimat törenlerinden birini Bodrum’da gerçekleştirdi. 50 adet Isuzu Novo Citi midibüs, Bodrum’un Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerine törenle teslim edildi. Bodrum Coca Cola Bayi Özveren Meşrubat’a ise N serisi kamyon ve kamyonetlerden 23 adet teslim edildi.

KALİTE VE GÜVEN BİR ARADA 

Anadolu Isuzu Otobüs İş Birimi Direktörü Tunç Karabulut, törende bir konuşma yaparak, kooperatif başkanlarına ve belediye başkanına Anadolu Isuzu’yu tercih ettikleri için teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise yaptığı konuşmada, “Turizmin gözbebeği Bodrum’da yolcu taşıma araçlarını yenileyerek halka ve turistlere en iyi hizmeti sunmaya çalışan kooperatiflere teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’nin ve dünyanın hemen her yerinden gelen turistlerin ve Bodrum halkının kaliteli, güvenli ve konforlu araçlarla yolculuk yapacak olmasından mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kocadon, “Bodrum’da Anadolu Isuzu markalı araçlarla yolculuk yapan turistler,  kendi ülkelerinde de bu araçlara binmek isteyecekler” diye konuştu. 

ŞEHİRDIŞI YOLCULUK KONFORU

Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan Minibüs ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinin teslim aldığı ve Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği Novo Citi midibüsler düşük yakıt ve bakım maliyetlerine sahip. Şehiriçi taşımacılığında 7.5 metrelik uzunluğu ile sürücüsüne üstün manevra kabiliyeti sağlayan Novo Citi, aynı zamanda gelişmiş teknolojik özelliklere de sahip. Çift kanatlı ön ve arka kapılar sayesinde yolcular araca tek sıra halinde binerken, bilet kontrolünün yapılması da kolaylaşıyor. Havalı arka süspansiyonların üstün bir sürüş konforu sağladığı araç, yolcularına şehiriçi taşımacılıkta, şehirdışı araç konforu sunuyor.

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